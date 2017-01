Lapo Elkann riparte dal gessato

10:16 - Lapo Elkann vittima non lo sarà mai. Nonostante gli abusi che ha confessato di aver subito durante la pubertà trascorsa in collegio, non si è fatto mettere all'angolo. Anzi, l'ex "pecora nera" di casa Agnelli quando stupisce ormai lo fa solo per l'eleganza. Come nella "riverniciatura" della sua 500 passata dall'optical pied de poule all'"abito buono" in gessato blu.

Un vezzo da jet set, certo, ma anche un'operazione di marketing ben riuscita, che mira a valorizzare il brand di famiglia. Del resto, Lapo si sa vendere bene. Anche se in Italia è una star, ormai vive quasi stabilmente a New York dove ha aperto uno showroom di Italia Indipendent. Nella Grande Mela, Lapo non ha paura di mostrare i muscoli e viene beccato da "Oggi" a fare gli esercizi per strada senza maglietta. La fatica c'è ma anche un sorriso per i flash.