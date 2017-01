Kim Basinger, look "spettinato" e casual a 59 anni

11:21 - Look "spettinato" per Kim Basinger, nei capelli e nell'abbigliamento casual e dimesso: jeans larghi, ciabatte infradito e t-shirt bianca. Così abbigliata, senza un filo di trucco e i grossi occhialoni da sole a coprire parte del volto, l'attrice 59enne ha ben poco in comune con la sex symbol di 9 settimane e 1/2, che ha fatto sognare milioni di uomini.

Ma il tempo passa anche per le dive e a ben guardare Kim, arrivata alla soglia dei 60 anni, si mantiene in ottima forma. Il viso levigato, il corpo slanciato e snello e un piglio da ragazzina. Fotografata a Calabasas il premio Oscar per L.A Confidential fa già acquisti natalizi, come dimostrano i rotoli di carta regalo, che ha tra le mani.



In realtà l'attrice ha fatto compere generali anche per la figlia Ireland Baldwin, che per i suoi 18 anni è andata a vivere da sola in un appartamento da 3.200 dollari al mese e sta riempiendo il suo SUV di oggetti e beni di vario tipo da portare nella nuova casa di Ireland.



Una mamma premurosa e presente oltre che una donna e un'attrice ancora brava e irresistibilmente affascinante.