Katie Holmes e George Clooney, nuova coppia di Hollywood

13:42 - Una coppia quanto meno insolita. Eppure, dopo essersi fatti vedere insieme alla premiere di “Gravity”, pare che ora Katie Holmes e George Clooney si frequentino. L'indiscrezione gira sul web e una fonte avrebbe confermato all'edizione britannica di Grazia che tra i due attori ci sia più che un'amicizia. A farli conoscere sarebbe stato – in tempi non sospetti – l'ex marito Tom Cruise.

Del resto la Holmes e Clooney in questo momento sono entrambi single e una loro frequentazione potrebbe essere interessante anche per risollevare la loro carriera “gossippara”. Pare che Katie e George nelle ultime settimane si siano visti prima a casa di amici e poi da soli. Si conoscono da anni, ma solo ora la loro “amicizia” si sarebbe intensificata.



“Katie ha una cotta per lui da secoli. - avrebbe detto una fonte a Grazia - Katie e George si stanno divertendo molto, godendosi il loro nuovo flirt. Lui è un tipo divertente con quintali di carisma e Katie ama la sua compagnia". Chissà...