Ilary Blasi, scatti inediti a 17 anni

12:19 - "Venne nel mio studio con sua madre, voleva degli scatti per il suo primo book fotografico e aveva solo 17 anni". Bruno Oliviero, il "fotografo delle dive" racconta il suo primo incontro con Ilary Blasi e ci regala queste inedite immagini della bella conduttrice, moglie di Francesco Totti, agli esordi nel mondo dello showbiz: "Era all'inizio e non aveva ancora fatto nulla", racconta Oliviero, "ma si vedeva che aveva talento...".

Bella e professionale ad un tempo, "una con la carriera in tasca..." E così è stato. Conduttrice ormai storica a Le Iene, modella e testimonial per importanti brand, moglie e madre tenera ed affettuosa, Ilary Blasi è una delle "dive" più amate dello showbiz italiano, che ha saputo conquistare con la sua semplicità e la sua schiva bellezza. Era il 1998 quando bussò alla porta di Oliviero. Giovane, bella e con tanta voglia di arrivare, come pensò subito il fotografo scopritore di tante dive e di tanti talenti. E non si sbagliava. "Il giorno dello shooting sua madre, una donna molto signorile, restò tutto il tempo ad aspettare che io finissi il servizio, poi se ne andarono... non ho più avuto contatti con lei, ma quando ha sposato Totti, il mio idolo, io che sono un romanista ho esultato!". Quello stesso anno Ilary si presentò alle selezioni per Miss Italia, portava il numero 22 e indossava la fascia di Miss Cinema Lazio. Poi fu la volta di "Passaparola", era il settembre del 2001, l'inizio della sua vera carriera televisiva. Il matrimonio con Totti nel 2005, due figli, la celebrità. Dietro al sapiente flash di Bruno Oliviero, in quel 1989, aveva posato l'ennesima diva.