I sederi più belli delle showgirl a confronto

10:28 - Indossano tutte lo stesso paio di pantaloni ma è il lato B che fa la differenza. Tonici, muscolosi e sensuali, i sederi delle showgirl sono spesso al centro dell'attenzione ed ecco che scatta il confronto. Chi è quella con il derriere più bello? Tra le più competitive sicuramente Giorgia Palmas e Federica Fontana, entrambe atletiche e devote alle ore in palestra.

L'ex velina mora dimostra che i sacrifici per l'allenamento pagano e l'amore aiuta a superare tutte le fatiche con un sorriso. Eccola, infatti, in piedi sulla bici guidata dalla sua dolce metà Vittorio Brumotti mentre sfida il cielo grigio di Milano senza mostrare alcun segno di insofferenza. La Fontana non è da meno: anche con gli stivali senza tacco è impossibile non notare le sue gambe toniche e quel sedere sodo "a puntino".



Che dire poi di Elena Barolo? Sparita dal piccolo schermo si dedica alla moda e quindi sa bene come evidenziare i suoi punti forti! Bellissima l'ex Miss Italia Francesca Chillemi: gambe lunghissime e décolleté mozzafiato, il suo derriere ringrazia per quei jeans così stretch da sottolineare tutta la sua importanza. C'era anche Ludmilla Radchenko, look estroso, capelli biondissimi e fisicata ad hoc. Forse, più che l'imbarazzo della scelta, sarebbe meglio sottolineare che, di sederei, ce n'è per tutti i gusti: le showgirl infatti erano alla presentazione del nuovo denim push-up creato dalla Freddy. Un aiutino a prova di... lato B!