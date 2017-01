Halloween, (s)maschera il vip

11:54 - Halloween è l'occasione migliore per avere un po' di oblio. Deve averla pensata così Leonardo Di Caprio completamente oscurato da uno scafandro total black. Al contrario del divo c'è, invece, chi pensa che la celebrazione di fine ottobre sia la scusa per mettere in mostra, una volta di più, le grazie donate da madre natura... o dal chirurgo.

Goldie Hawn, che compirà tra poco 68 anni, sfoggia un balconcino invidiabile nella sua tenuta da Oktoberfest.



La modella Kate Upton, la star dei reality tamarri Snooki e la donna-calendario Kelly Brook sono affascinate da corsetti e parrucche che ricordano la nobiltà francese del Diciottesimo secolo. Ma la gonna è molto corta e lascia intravedere il Lato B.



L'attrice Tara Reid si (s)veste da Eva ed esibisce un fisico da dieci e lode in uno striminzito bikini decorato da foglie.



Vanessa Hudgens cerca di sfuggire alla sua immagine da bad girl e indossa un vestitino da angelo con tanto di aureola. Un'altra ex ragazzina prodigio, Hilary Duff, opta per un costume da topo.



La top Alessandra Ambrosio sceglie un caschetto rosso fuoco per interpretare la regina di cuori. Peccato che a noi questo look tricotico ricordi tanto il porno di Sara Tommasi...

Un altro angelo di Victoria's Secret, Rosie Huntington-Whiteley, sceglie un look fetish da capogiro con bustier a balconcino in latex e pantaloni tutti stribghe e catene. La maliziosa Rosie scrive: "I frustini e le catene mi eccitano".



La parrucca riccia e bruna è la scelta di Jessica Alba nei panni di una Cher d'antan. Mise simile per una delle donne più belle degli anni Novanta, Cindy Crawford, che, mora e in jeans strappati, è ancora un sogno.



La mania del travestimento ha contagiato anche le star di casa nostra. Barbara Guerra indossa una tuta seconda pelle con ampia scollatura sia sul décolleté che sull'importante fondoschiena. Vestita da tigre prova mille pose plastiche. Da sola. Davanti allo specchio.



Altre atmosfere, invece, per Federica Fontana che aspetta Halloween con la figlia Sofia e si veste proprio come lei: gonnellone nero e blusa bianca e mascherina che copre metà volto.



L'ex velina mora Alessia Reato si scurisce la pelle per una mise da africana e posa con un esploratore poco credibile, l'ex gieffino Jonathan.



Costanza Caracciolo, invece, sceglie un look da scheletro, uno dei più classici travestimenti.



Claudia Galanti non rinuncia all'abito da sera neanche in quest'occasione e cela solo parte del volto con una maschera-scultura dall'effetto scenografico.