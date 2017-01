Guendalina Canessa e Karina Cascella dal chirurgo estetico insieme

10:52 - Prima lo scrub “casalingo” fatto con olio d'oliva e chicchi di caffè per il blog di Barbara D'Urso, poi le “chicche di bellezza” da un chirurgo estetico con l'amica Karina Cascella. E' tempo di prendersi cura di sé per la ex gieffina Guendalina Canessa che si fa fotografare sulle pagine del settimanale Visto stesa sul lettino del dottore mentre si fa iniettare un composto di vitamine per apparire più “riposata”.

Con Guenda c'è sempre Karina, la sua amica del cuore con cui vive quasi in simbiosi. Vivono nello stesso palazzo, hanno figlie della stessa età che frequentano lo stesso asilo e si ritrovano spesso fianco a fianco. “Sai quante volte sono andata su e giù dal mio al suo appartamento con la maschera in faccia e i bigodini in testa?” confida la Canessa.



E così la Cascella l'ha convinta anche ad andare in palestra. “Mangio quello che mi pare, l'ho detto al dottore. Faccio quello che vuole ma non mi tocchi il cibo che divento cattiva. E sono diventata talmente brava con i rimedi di bellezza naturale che sul blog di Barbara D'Urso offro consigli alle internaute” continua Guendalina.



Karina l'ha accompagnata dal chirurgo estetico Franco Perego: “Tutte cose naturali. Niente chirurgia plastica per carità, anche se non sono contraria... Il dottore ci ha consigliato alcuni trattamenti a base di vitamine da fare una volta al mese”. E c'è da scommettere che ci andranno sempre insieme, Guenda e Karina.