Elisabetta Canalis e Maccio Capatonda si sono lasciati, anzi no

Tra Elisabetta Canalis e Maccio Capatonda è tutto finito? Il mistero s'infittisce. La loro love story resta sospesa tra alti e bassi e né l'ex velina, tornata a Los Angeles da qualche giorno ormai, né il comico commentano il gossip. Intanto però spuntano gli scatti dei due insieme a Milano, prima della partenza di Eli e una foto molto romantica, mentre la showgirl guarda...innamorata, Maccio che registra negli studi di Radio 105.

Che cosa sia davvero successo tra i due negli ultimi giorni in cui la Canalis è rimasta a Milano, non si sa e nemmeno se i due siano ancora "fidanzati". Ma di tutta questa love story si capisce poco. In realtà son si sa bene nemmeno quando sia iniziata. A parlare sono solo scatti rubati dei due insieme, qualche bacio rubato dai flash dei paparazzi, qualche passeggiata mano nella mano, fotografi alle calcagna. Maccio non ha gradito, almeno stando ai rumors di corridoio, troppa popolarità, troppe macchine fotografiche. E così al matrimonio di Belen, Capatonda risultato assente. Stavolta a non gradire è stata Eli... Il resto non ci è dato di conoscerlo. Eli è a Los Angeles, Maccio a Milano. Si aspettano evoluzioni.