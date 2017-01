Elisabetta Canalis, curve "nervose" e un boy... friend

10:11 - Sole di novembre a Manhattan Beach per Elisabetta Canalis e i suoi uomini: "Going to surf with my boys @brianperri67 and Piero! Missing this Paradise already!" cinguetta l'ex velina, che sfoggia le sue curve in bikini, con tanto di addominali scolpiti e muscolatura "nervosa" da sportiva. Magrissima, ma molto felice, soprattutto grazie a tale Brian Perri, che lei definisce il suo "boy". Boy nel senso di boy friend?

Da Eli ci si aspetta questo e altro. La bella showgirl sarda emigrata in America cambia fidanzati con la stessa frequenza con cui vola da Los Angeles a Milano. E non sembra farsene un cruccio.



Eli si diverte, è sempre in festa e soprattutto sempre in vacanza, più spesso in bikini di quanto non stia vestita. Eccola sulle spalle di Brian mentre fa un numero acrobatico:"Il circo mi fa un baffo! Manhattanbeach Californialove", poi in un video in cu isi intravedono le lunghe gambe sinuose e nell'ombra le curve sinuose.



Questo Brian sembra particolarmente amico, al punto che nel suo profilo troviamo molti scatti della sua amica "speciale" Eli, tra cui uno in cui l'ex velina posa sulla spiaggia e gli sorride beate e pare anche... innamorata.