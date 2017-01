Elisabetta Canalis, Capodanno ai Caraibi

09:22 - Natale in Sardegna e Capodanno ai Caraibi. Elisabetta Canalis sta trascorrendo le vacanze con il fidanzato Brian Perri. Dopo averlo portato in famiglia per le feste, ora con lui riparte per la festa di fine anno. Sono decollati insieme da Los Angeles, destinazione Caraibi. E dal mare la Canalis mostra la sua cartolina più sexy: un fondoschiena da brividi.

Ha risparmiato sulla stoffa la ex velina e il risultato è che lo slip copre davvero poco. Per la gioia dei followers, che possono ammirare l'incantevole retrospettiva tropicale. Dopo aver ufficializzato la sua relazione con Perri, Elisabetta ha postato le prime foto con il fidanzato. Anche a Natale, insieme in Sardegna con la famiglia di lei. Ora si attende il nuovo album bollente della vacanza paradisiaca della coppia, tra bikini mozzafiato e immagini romantiche dei due.