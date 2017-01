Eleonora Daniele, Vanessa Gravina e George Leonard presto sposi

12:08 - Profumo di fiori d'arancio nel mondo dello showbiz. A convolare a nozze nell'immediato futuro ci sono tre coppie ormai collaudate. In abito bianco, infatti, vedremo l'ex gieffina Carmela Gualtieri, la conduttrice Eleonora Daniele e l'attrice Vanessa Gravina. Tre matrimoni completamente diversi ma tutti all'insegna dell'amore.

Inutile dire che quello più sfarzoso sarà quello dei due ex gieffini. Per quanto George Leonard spergiuri un matrimonio economico "a prova di crisi", la coppia pensa in grande. "A me piacerebbe un matrimonio in un bellissimo prato verde in campagna con vista mare - spiega Carmela al settimanale Visto - anche se credo sarà scomodo. Mi piacerebbe che nostra figlia Violante facesse da damigella. Niente bomboniere, faremo una donazione all'Unicef e, se potessi, metterei scarpe basse e un vestito semplicissimo". Sulla stessa lunghezza d'onda anche il futuro marito con un'unica eccezione, la torta:"La farà un mio amico pasticcere. Dovrà essere molto grande perché, a un certo punto, si aprirà e uscirà un personaggio dei cartoni animati per far divertire i bambini. Ci saranno giochi gonfiabili così i genitori saranno più rilassati". D'altronde, l'idea iniziale di George era quella di ambientare tutto in un circo...



Tutt'altra storia quella di Vanessa Gravina che convolerà a nozze con il manager Domenico Pimpinella. A Nuovo confessa "Lui è la sintesi del vero amore, di ciò che cercavo da tempo. Ecco perché voglio sposarlo!". La data precisa non si sa ma il mese scelto dalla coppia è aprile, quando sbocciano i fiori e inizia a fare caldo. Ma non è l'unica sorpresa della coppia, dietro al matrimonio c'è un desiderio più grande, come confessa la stessa attrice:"Mi aspetto di essere felice! Il matrimonio per me rappresenta uan svolta, ma desiderio soprattutto di diventare mamma. In verità con Domenico ci stiamo provando già da un po', bisogna incrociare le dita. Ci speriamo davvero tanto...".



Fiori d'arancio in primavera anche per Eleonora Daniele e l'imprenditore farmaceutico Giorgio Tassoni. La coppia, dopo dieci anni d'amore, è pronta per fare il grande passo. I due, sempre lontano dai gossip, convivono da un anno e stando alle parole della conduttrice, tra i loro progetti c'è anche la voglia di avere dei bambini.