Elena Santarelli, un chiodo fisso per le gambe

10:23 - Si sente una donna normale, timida, con la fissazione per le gambe e per... Instagram. Elena Santarelli posa sensuale in costume per il mensile Maxim e ammette: “Una volta avevo il tormento del ciuffo, mi coprivo sempre come Maria Maddalena... Ora anch'io mi instagramizzo”. E in attesa di debuttare a teatro con “Quando la moglie è in vacanza” pensa alle sue nozze in programma a giugno con Bernardo Corradi.

“Gioco a fare la modella, poi tolgo il trucco, i tacchi, le ciglia finte, il body e torno a casa in tuta da mio figlio” spiega la showgirl, che da quando è diventata mamma di Giacomo si piace anche più di prima. Fisico tonico il suo, ma ha più volte ammesso di avere la cellulite e di non nascondere i suoi difettucci. “La verità? Dipende, può darsi che il web aiuti in questo”, dice.



Il 17 novembre debutta a teatro a Latina, ma l'impegno più importante è per il prossimo giugno, quando celebrerà le nozze con il compagno, il calciatore Bernardo Corradi. Alla domanda se il suo sarà un matrimonio come quello di Belen nicchia: “Io c'ero (a quello di Belen ndr) ed è stata una festa divertentissima”.