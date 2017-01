Tgcom24 >

Da Marina La Rosa a Cristina Plevani e non solo: guarda chi si rivede 11 novembre 2013

12:08 - Natalia Estrada vestita da cowgirl a spasso per una fiera di cavalli, Marina La Rosa a pranzo con Massimo Lopez e alcuni amici, Eleonora Pedron sensuale e sexy su Instagram, Cristina Plevani in tv ospite a Mattino 5. E ancora Camila Raznovic alla presentazione di una linea di accessori per bambini, Roberta Beta negli studi Mediaset, Francesca Fioretti e Ariadna Romero dopo il reality. Ecco chi si rivede.

Di Natalia sapevamo che era sposata e che viveva in un ranch. Dopo l'addio alla tv le sue apparizioni sono state tutte in vesti da cavallerizza oppure immersa nella natura. E che dire di Marina, la ex gieffina della prima vera Casa che dopo aver fatto scalpore per le sue vesti da “gattamorta” è praticamente scomparsa dalla vita mondana?



Ma poi ci sono anche Roberta Beta, anche lei ex gieffina, e Cristina Plevani che un Grande Fratello lo ha addirittura vinto, ma ha abbandonato il piccolo schermo, fino all'altro giorno quando è riapparsa ospite a Mattino Cinque.



La Fioretti e la Romero sono state a digiuno dalla mondanità per qualche settimana, causa reality, ora sono tornate e così eccole cinguettare più sexy che mai. La Pedron, restia a scatti social e riservata, negli ultimi tempi posta autoscatti interessanti, mentre la Raznovich ricompare in un negozio di Milano per l'inaugurazione di una linea di accessori e giubbini per neonati.