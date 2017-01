Cristina Del Basso, cena con "menù" piccante al ristorante

10:14 - Come in un reality, senza pudore, senza inibizioni. Cristina Del Basso e il suo fidanzato l'imprenditore Gianluca Colombo Ferioli si lasciano trasportare dalla passione in un ristorante a Olgiate Olona nel varesotto. Dove tra giochi sexy, corpo a corpo molto ravvicinati i due si "assaggiano" vicendevolmente, offrendo ai paparazzi una sequenza di scene piccanti.

In perfetto stile Grande Fratello insomma. Lì, nella Casa più spiata d'Italia, l'ex gieffina è stata protagonista per due edizioni davvero ad alto trasso di eros, tra siparietti hot e quella sesta di reggiseno che ha fatto sognare milioni di italiani. E proprio come in un reality show i due piccioncini si lasciano andare ad effusioni bollenti durante una cenetta intima, senza preoccuparsi troppo di chi sta intorno a loro e senza curarsi, pare, nemmeno del menù.



Preferiscono "gustarsi" l'un l'altra con baci erotici, lei sulle gambe di lui, poi fuori dal ristorante con giochi di seduzione e avvinghiamenti in un crescendo di passione infuocata. Un menù personale molto piccante.



L'ex gieffina e l'imprenditore stanno insieme da un anno, convivono a Busto Arsizio e, dagli scatti di Novella 2000, sembrano in perfetta sintonia.

Almeno fisica. "Gianluca ama me e ama il mio corpo", racconta la Del Basso. E come dargli torto? Con quel seno XXL, quelle curve conturbanti e quelle labbra carnose è un bocconcino da gustare proprio fino in fondo e da assaporare a lungo.