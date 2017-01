Claudia Romani non ha gli slip

10:33 - Una folata di vento e Claudia Romani resta di nuovo... senza mutande, le sexy curve del lato B in bella vista. L'intimo non è una delle prime necessità per la modella aquilana trapiantata in America, che sotto il vestito ama lasciare le proprie nudità in piena libertà.

I paparazzi non aspettano altro. Appostati ad ogni angolo non perdono un'occasione per immortalare la modella. Che fa di tutto per mettersi in mostra, anzi per mostrare curve e nudità.



Altro non si può dire di questa procace morettina, in cerca di gloria, che passa la maggior parte del suo tempo a posare sulla spiaggia o per le strade di Miami, dove è di casa, sfoggiando le sue curve prosperose e bollenti. No, da dire non c'è molto, da guardare però pare proprio di sì. E Claudia Romani lo sa. E' questo il suo biglietto da visita.