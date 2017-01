Chi è la meglio vestita del 2013?

11:04 - Nei classici lunghi da sera o in versione bon ton da giorno, le star amano impreziosire il proprio corpo vestendolo di tessuti preziosi. La scelta di linee perfette, l'attenzione all'armonia dei colori e degli accessori fanno di alcune donne dello showbiz delle vere e proprie regine dello stile. Ma chi si è vestita meglio nel 2013? Vota con il sondaggio di Tgcom24.

Tra i volti noti di casa nostra, si distinguono per la scelta dei look, la modella Claudia Galanti, le attrici Laura Torrisi e Laura Chiatti, ma anche le showgirl Belen Rodriguez, Aida Yespica ed Elisabetta Gregoraci.



Fanno sognare gli abiti scenografici che ha sfoggiato Nicole Scherzinger nei panni di giudice per "X factor Uk". Gwyneth Paltrow è una garanzia di buon gusto in ogni red carpet. Sharon Stone ha stregato all'ultimo festival di Cannes con due abiti spettacolari uno in rosso fuoco e uno blu elettrico. La biondina del country Taylor Swift, di moda se ne intende. Una maestra di eleganza è senz'altro al modella e imprenditrice Heidi Klum. Ma anche tra le giovanissime c'è chi si distingue con la sua classe, è il caso, per esempio dell'ex stellina Disney Selena Gomez.