Charlotte sfoggia il pancione al gala di Monaco

10:53 - Incinta, anzi incintissima, bella, come sempre, con le forme dolcemente arrotondate dall'attesa, Charlotte Casiraghi sfoggia il suo pancione, sempre più prominente, al gala benefico di Monaco. Con lei tutta la famiglia, manca solo il suo Gad Elmaleh...

Il fidanzato e padre del bebè in arrivo diserta in effetti sempre più spesso le occasioni mondane e familiari e le uscite pubbliche. Charlotte però non sembra crucciarsene granché, sebbene le malelingue parlino già di crisi in corso. Nel suo lungo abito grigio, i capelli raccolti, il volto appena truccato e lievemente arrotondato dalla gravidanza, la bella principessa sembra una dea, sorride serenamente e sfoggia tutta la sua eleganza regale. Accanto a lei mamma Carolina di Monaco sembra orgogliosa e felice di questo nuovo pancione e del nipotino in arrivo. Il matrimonio della figlia con Elmaleh è rimandato a dopo la nascita del bebè. Pazienza, non è da protocollo reale, ma Charlotte, si sa, non ha mai amato molto le regole di Palazzo. Al protocollo si può sempre fare uno strappo, e magari anche più d'uno.