Charlotte Casiraghi e le altre future mamme: dolce attesa agli sgoccioli

10:19 - Piccoli vip crescono, soprattutto dentro il pancione delle loro mamme. Ecco allora che i red carpet si trasformano in future nursery e gli abiti succinti diventano tuniche adatte all'occasione. E' il caso di Drew Barrymore, alla sua seconda gravidanza, che di bianco vestita incanta con le sue forme addolcite dalla maternità. Ma le vip in dolce attesa sono molte.

Vicinissima al parto la principessa Charlotte Casiraghi che attende il suo primo bebè dal compagno Gad Elmaleh. Pare che la nascita sarà l'anticamera del loro convolare a nozze, stando alle parole del futuro papà. Agli sgoccioli anche l'ex cantante di Amici Karima Ammar che aspetta una femminuccia.



Manca poco anche per Lucilla Agosti: la bionda conduttrice di Mistero infatti, sta per dare alla sua Cleo un fratellino. Francesca Vaccaro renderà papà il presentatore Carlo Conti, sancendo così definitivamente la loro unione. Lieto evento appena annunciato, invece, per Kerry Washington, Megan Gale e Olivia Wilde che diventeranno mamme l'anno prossimo ma già indossano abiti per sottolineare il primo accenno di pancetta. Anche la prorompente Manuela Arcuri aspetta un bambino, frutto dell'amore con il compagno Giovanni Di Gianfrancesco



A Sarah Felberbaum va l'onore di far diventare Daniele De Rossi papà per la seconda volta. Radiosa come non mai l'attrice inglese ha trovato con il calciatore della Roma la serenità che cercava da tempo. Mamme esperte invece Gwen Stefani e Claudia Galanti, entrambe al terzo parto. Mentre la cantante americana sfoggia il pancione senza rinunciare al tacco 12, la paraguaiana non sembra aver preso nemmeno un chiletto. In bikini o con abiti super attillati, la Galanti mostra sempre il suo fisico perfetto.