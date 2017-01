Carolina Marconi e Raffaella Fico, gara tra décolleté da copertina

11:50 - Carolina Marconi e Raffaella Fico, due bellezze prorompenti insieme sulla stessa passerella. L'occasione è una sfilata di abiti da sposa a Roma, dove la Marconi ha indossato un prezioso abito bianco che metteva in risalto il suo bombastico décolleté. Raffaella, invece, ha scoperto solo le gambe con un vestito dallo spacco inguinale. Lei aspetta il calendario di For Men 2014 per mostrare il suo topless strepitoso.

Carolina ha sfilato e presentato l'evento di “Celli Sposa” mettendo in mostra le sue curve da dieci e lode. Un abito da cerimonia strettissimo sottolineava il suo balconcino florido. Ospite d'onore, la Fico si è presentata con un abito nero dallo spacco molto profondo che metteva in rilievo le gambe. Seno coperto, questa volta. La ex di Mario Balotelli, aspetta l'uscita del calendario di For Men per mostrarsi come mamma l'ha fatta. Infatti la Fico sarà protagonista di dodici mesi ad alto tasso erotico, in cui posa senza veli con tanto di topless e lato B in primo piano.