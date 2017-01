Belen, shorts e canottierina in Argentina

09:28 - Natale in Argentina e Capodanno con lo zaino in spalla. Belen e Stefano sono partiti per le vacanze: festeggeranno il 25 dicembre con la famiglia Rodriguez, ma per l'ultimo è prevista una scalata a due sulle montagne argentine. Intanto la showgirl posta su Instagram le immagini in canottierina e shorts, a piedi nudi, con la sorella Cecilia e le amiche. Santiago, invece, viene coccolato dalla nonna.

L'aeroporto, l'arrivo a Buenos Aires, il caffè con i parenti, le foto con le amiche. Belen è arrivata in Argentina e il suo look è decisamente sexy ed estivo. Shorts mozzafiato e canottiera per la Rodriguez, come pure per le amiche. Dopo la cena prenatalizia a Milano dove belen ha sfoggiato una camicia trasparente da togliere il fiato, è la volta delle gambe nude e delle spalle scoperte per la gioia dei fan.



A spifferare le notizie sul Capodanno della coppia De Martino, invece, è stato Alfonso Signorini che in tv ha detto che Belen e Stefano lasceranno il piccolo con i nonni e si allontaneranno per tre giorni. Zaino in spalla e tenda da capeggio, i due trascorreranno l'ultima notte dell'anno sui monti. Da soli. Chissà se Belen resisterà alla tentazione dell'autoscatto o documenterà anche queste ore romantiche per i suoi followers.