Belen sexy in lingerie rosa

11:17 - "Buenas noches!", cinguetta Belen su Instagram postando uno scatto in lingerie rosa della campagna Jadea. Tornata dalla breve fuga d'amore a Londra con Stefano De Martino e senza Santiago, la showgirl non manca il suo appuntamento quotidiano con i social. E della mini luna di miele londinese condivide con i fan i momenti più teneri, come il bacio appassionato con Stefano nella classica cabina telefonica rossa...

Perennemente in pista, ma soprattutto perennemente online, lontano dai flash dei paparazzi italiani, ma non dal social, Belen sa come tenere alta la tensione dei suoi fans e dei media. E basta uno scatto un po' più sexy degli altri, un bacio mieloso con il suo Stefano e il gioco è fatto. La bella argentina e il ballerino di Amici sono più teneri che mai, ma il matrimonio non li ha "distratti" I De Martino sono impegnatissimi e mentre Belen si muove su più fronti, da Italia's Got Talent alle campagne pubblicitarie e agli spot, Stefano sta seriamente pensando di tornare ad Amici. E su tutto primeggia il piccolo Santiago. resta lui l'impegno più importante per la coppia.