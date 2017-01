Belen Rodriguez, pronta per una notte sexy

09:43 - Lo scatto è mozzafiato. Belen posa con un babydoll tutto pizzi e trasparenze, il florido seno (s)coperto solo dalle due stringatissime strisce del corpetto, un fiocchetto in vita, da sciogliere al momento giusto, le bellissime gambe in vista. E l'immaginazione vola dietro a quei veli che rivelano peccaminosi segreti. La showgirl sembra pronta per una notte di passione, che in molti si augurerebbero di trascorrere con lei.

In realtà si tratta di due nuove immagini del servizio fotografico "nuziale" fatto prima del matrimonio. Bellissima, sensuale, irresistibile. Una sposa così sexy da levare il fiato. Da quando è diventata mamma e moglie l'argentina più amata d'Italia sembra addirittura diventata più seducente e affascinante. Una femme fatale che ama giocare con la sua bellezza, stuzzicando gli appetiti di chi guarda.



"Vanitas" cinguetta su Instagram a commento delle foto. E la vanità per Belen è tutt'altro che un peccato capitale, piuttosto il veicolo della sua indiscussa celebrità. Nel secondo scatto è in abito da sposa, la testa reclinata all'indietro, gli arredi settecenteschi alle spalle.



a bella Rodriguez non sbaglia un colpo, le basta essere, così com'è, casual od elegante, meglio se con pochi abiti addosso. Il suo corpo parla da solo, una sensuale composizione di morbide curve e forme perfette.