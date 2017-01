Belen Rodriguez, ecco com'era 9 anni fa

17:02 - "Un agente di Milano mi chiamò per dirmi che aveva delle nuove modelle da fotografare. Tra loro c'era anche Belen. Aveva 19 anni. Era carina, semplice, ma si capiva che fremeva dalla voglia di mettersi in mostra, di sfondare... e aveva tutte le carte in regola per farlo". Bruno Oliviero, il "fotografo delle dive", racconta a Tgcom24 il suo incontro con la showgirl più famosa dello showbiz italiano e ci regala alcuni scatti inediti e "d'antan".

Era il 2004 quando Belen Rodriguez cominciava la sua avventura italiana. Da allora, a suon di fidanzati celebri, da Borriello a Corona, curve mozzafiato, piccole e grandi trasgressioni, foto e video piccanti, e non ultimo, un figlio e un matrimonio, che ha tenuto mezz'Italia incollata al web e alla tv, la bella argentina ha fatto molta strada, dimostrando di avere grinta da vendere. E allora eccola, negli scatti di Bruno Oliviero, celebre per aver immortalato alcuni tra i più grandi personaggi del cinema e dello spettacolo, da Catherine Deneuve a Mick Jagger, passando per Liza Minelli e Madonna, com'era nove anni fa, bella, sensuale e determinata a riuscire. Ammicca e sorride in pose sexy e seducenti.



Bruno Oliviero non l'ha mai più fotografata, ma le ha riservato un posto d'onore nel suo famoso libro di scatti celebri, "Dive e Divi, Virtù e Vizi" accanto a Monica Bellucci, Naomi Campbell, Sabrina Ferilli, Alberto Sordi e molti altri ancora. Una star tra le star. "Ho pensato a lei perché è uno di quei personaggi che è riuscito a venire fuori dal mucchio, che ce l'ha fatta, meritandosi il successo. Forse un giorno la fotograferò di nuovo... chissà". Con il suo magico obiettivo Oliviero è stato in grado di cogliere in ognuno quel "non so che", che fa la differenza e permette il grande passo. E' accaduto anche con Belen. Forse era già tutto scritto, anzi fotografato, in quelle curve conturbanti e in quello sguardo magnetico, che sembrava dire: "Aspettate e guardate che cosa so fare!"