Aldo Montano vuole riprendersi Antonella

11:35 - Aldo Montano, in un'intervista al "Settimanale Nuovo",apre uno spiraglio a un possibile riavvicinamento con Antonella Mosetti. L'aitante schermidore livornese raccoglie, così, l'appello lanciato dalla sua ex davanti alle telecamere di "Domenica Live".

Aldo non ha taciuto di fronte all'invito della bella ex e quando gli chiedono se potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra lui e Antonella, lui risponde: "Nella vita si va, si viene, si ritorna. E si può anche tornare indietro, perché no?Tutto può succedere d'altronde sono libero..."



Dopo la fine della loro storia avvenuta lo scorso anno, dopo cinque anni d'amore, lei ha cercato di consolarsi con la passione per Matteo Guazzo, calciatore della Salernitana. Lui ha avuto solo qualche flirt, ma niente di serio.



Adesso che sono entrambi single, Antonella ha colto la palla al balzo per far intuire che l'interesse per l'olimpionico non è scemato dicendo in tv: "C'è sempre l'alone Montano che incombe sulla mia testa". La showgirl ha ammesso di aver riversato su Guazzo le ambizioni frustrate della precedente relazione: "Forse cercavo tutto quello che ho sperato di avere con Aldo e che non ho mai avuto,cioè un matrimonio e un figlio".