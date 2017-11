Volvo V60 Polestar, la wagon sportiva

In attesa dellʼXC40, il Suv inedito di Volvo e il più piccolo della gamma, la rinascita del brand svedese passa anche per Polestar . Si tratta di una sezione che svilupperà vetture sportive e in edizioni speciali e ultra esclusibe, che daranno più charme alla produzione della storica Casa scandinava. Come la V60 Polestar 2018 che vediamo in queste immagini.

Prodotta in serie limitata di 1.500 unità, tutte numerate, la Volvo V60 Polestar rappresenta lʼimmagine più dinamica della station wagon svedese. Merito anche dei componenti in fibra di carbonio, leggeri e performanti, come lo splitter anteriore e le aperture laterali, che ottimizzano lʼaerodinamica della vettura, migliorano il grip e la stabilità alle alte velocità. In fibra di carbonio sono anche i gusci dei retrovisori esterni. Il motore della V60 Polestar è il 4 cilindri benzina da 367 CV con doppio turbocompressore, uno dei 4 cilindri più potenti al mondo, capace di erogare 470 Nm di coppia massima e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,8 secondi. Poco più di 17 secondi per passare da 0 a 200 km orari.