Volkswagen nuova Up! domina la città

È una delle city car più amate dʼEuropa , molto apprezzata dal pubblico femminile per la maneggevolezza, lʼagilità e la versatilità delle 5 porte. È la Volkswagen Up! , il nuovo modello, da poco arrivata nelle concessionarie italiane. Quel che sorprende è la ricchezza di contenuti hi-tech della vettura, che la pongono al vertice del segmento A.

Di serie la nuova Volkswagen Up! dispone infatti del sistema di frenata dʼemergenza automatica, che fino ai 30 km orari riesce a evitare i tamponamenti, limitando i danni delle svariate distrazione in città. Ma di serie la piccola tedeschina vanta pure il Composition Phone, un sistema che integra a bordo le funzioni del proprio smartphone (Apple e Android), così che il guidatore non debba rinunciare a nessuna delle funzionalità del proprio telefonino, navigazione inclusa. E poi cʼè il look distintivo della nuova Up!, con la possibilità di un tetto di colore a contrasto col resto della carrozzeria. Anche allʼinterno è possibile personalizzare la vettura, ad esempio il dash pad, l’elemento decorativo della plancia.