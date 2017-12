Toyota, in arrivo la nuova GT86 Model Year 2018

La GT86 è il “giocattolino” di casa Toyota, il modello che fa dire a tutti “Toh, il più grande gruppo automobilistico al mondo non ci propone soltanto auto ibride o che guardano al futuro…”. Perché la coupé 4 posti giapponese è una sportiva tradizionale , alta da terra 1,32 metri (su 4,24 metri di lunghezza), così da spuntare un Cx aerodinamico di appena 0,28 , e leggera al punto di pesare soltanto 1.237 chili. Perfetta per lʼidea di garantire piacere e divertimento alla guida, a chiunque e non soltanto a chi si ritrova con un bel portafogli gonfio. A moʼ di esempio, la GT86 2018 vanta sospensioni anteriori e posteriori Sachs e un impianto frenante Brembo con pinze di colore rosso , che assicurano spazi di arresto ridotti e grande tenuta e stabilità.

Toyota ha rinnovato la versione Rock&Road aggiungendo lo spoiler posteriore in tinta con la carrozzeria e specchietti laterali Black. Gli interni si caratterizzano per i sedili in tessuto Black e nuove finiture argento. Davvero speciale è poi la Racing Edition, una serie esclusiva con rivestimenti in pelle e Alcantara e sedili riscaldabili. Ricordiamo che il motore della GT86 è il 4 cilindri benzina Euro 6 di due litri di cilindrata, che sviluppa 200 CV a 7.000 giri e una coppia massima di 205 Nm a 6.400 giri. È possibile abbinare sia il cambio manuale a 6 marce che lʼautomatico a 6 rapporti, nei due casi la velocità massima è di 226 o 210 km/h, per accelerazioni da 0 a 100 orari in 7,6 o 8,2 secondi.