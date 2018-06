15 giugno 2018 08:40 Subaru WRX STI, la special “italiana” in 55 pezzi Omaggio alla superba campionessa dei rally

Nel mondo dei rally Subaru è un mito e la Impreza WRX è lʼartefice della fama sportiva della Casa giapponese. Ha vinto 6 titoli mondiali Rally e 5 edizioni della 24 Ore del Nurburgring (l’ultima un mese fa!). Per celebrarla, visto che si appresta alla fine del suo ciclo produttivo, Subaru Italia ha lanciato la versione speciale Legendary Edition della WRX STI. Sarà prodotta in soli 55 esemplari, esclusivamente per il mercato italiano.

Sincera anima sportiva della Subaru, la WRX STI monta un motore boxer 4 cilindri di 2,5 litri da 300 CV, che eroga di una coppia massima di 407 Nm a 4.000 giri. Il cambio ha rapporti più corti e il sistema di trazione integrale si accompagna al differenziale centrale. Quanto a design, la Legendary Edition della WRX STI esprime dinamicità e aggressività, citando in molti particolari lʼauto da competizione. I cerchi da 19 pollici sono verniciati in oro, le pinze dei freni Brembo in argento e il kit spoiler anteriore, posteriore e laterale è lʼoriginale STI dellʼuniverso racing. Di serie sono i fari a LED e sulle fiancate sono state inoltre applicate due targhette con la scritta Legendary Edition.