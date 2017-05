Stelvio, Alfa Romeo lancia il Diesel 180 CV con trazione Q4

Costruito nellʼimpianto irpino di Pratola Serra, il motore Multijet II sviluppa il picco di potenza massima ad appena 3.750 giri al minuto. Lo stesso motore è già proposto in abbinamento alla trazione posteriore. Al contempo vanta un consumo medio nel ciclo combinato di 5 litri di gasolio per 100 chilometri, merito del sistema dʼiniezione di ultima generazione e del turbocompressore a geometria variabile ad attuazione elettrica. Una versione “family” e per la stessa ragione lʼabitabilità di Stelvio è di quelle che danno soddisfazione, con i sedili sportivi ad alto contenimento e riscaldabili. Gli inserti in alluminio, la pedaliera sportiva e il volante in pelle con inserti sportivi danno lʼulteriore impronta sportiva al Suv Alfa Romeo.