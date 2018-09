Skoda Fabia, la maggiorata del segmento B

Nel segmento B è uno dei modelli più capaci che ci siano: per spaziosità interna, del bagagliaio, per equipaggiamenti. Skoda Fabia vuole confermare questi primati e si presenta ai nastri di partenza dellʼautunno 2018 con il restyling della terza generazione . Radicale la scelta delle motorizzazioni: soltanto benzina e un nuovo mille turbo che sarà il fiore allʼocchiello della gamma.

Se si guarda alle vendite ai privati, Fabia e Fabia Wagon rappresentano insieme il modello più venduto del brand Skoda in Italia ai privati (Octavia primeggia grazie alle flotte). La nuova versione è più lunga di unʼunghia, 5 mm, rispetto a prima e sfiora i 4 metri complessivi, mentre la wagon è 4,257 metri. Il look svela il nuovo disegno della calandra e i nuovi gruppi ottici, per la prima volta disponibili in tecnologia LED. Davvero importante la capacità del vano bagagli: 330 litri la 5 porte Fabia e 530 la Fabia Wagon. Abbassando i sedili posteriori si arriva poi, rispettivamente, a 1.150 e 1.395 litri.