Skoda rilancia la Fabia con nuove dotazioni

Restyling in arrivo per la terza generazione di Skoda Fabia, il modello più venduto del brand in Italia ai privati (Octavia primeggia grazie alle flotte). A settembre sarà infatti nelle concessionarie la nuova versione, più lunga di 5 mm e con un nuovo disegno della calandra, che si accompagna ai nuovi gruppi ottici, per la prima volta disponibili in tecnologia LED.