Seat presenta Tarraco, il Suv ammiraglia

Successo che sta nei numeri: nei primi 8 mesi del 2018 Seat ha venduto globalmente 384 mila veicoli , il 22% in più dello stesso periodo 2017. Gli investimenti del gruppo Volkswagen nellʼultimo quadriennio sono stati massicci (quasi 3,5 miliardi di euro) e lo stesso Tarraco ‒ nome che gli deriva dalla storica città di Tarragona ‒ lascia la Spagna e viene prodotto a Wolfsburg. Invece a Martorell , storico stabilimento Seat poco fuori Barcellona, vengono prodotti vari modelli Audi. Tarraco è il modello giusto per potenziare ancora questi dati e conquistare nuovi target di mercato.

Esteticamente Tarraco è un veicolo tutto nuovo. Con una linea filante, regolare, molto simile ad Ateca (ma con 30 cm buoni in più), e la rivoluzione dellʼilluminazione a Led. Nel senso che non sono soltanto i proiettori così, ma anche gli indicatori di direzione adattivi alla curva e i faretti per gli ambienti interni. Oltre al touch screen da 8 pollici debutta poi su Seat il Virtual Cockpit da 10,25 pollici di derivazione Audi, per consentire al conducente di personalizzare al massimo le informazioni di guida e di bordo. Ancora da definire i prezzi del nuovo Suv Seat.