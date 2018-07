Seat lancia il car sharing della eMii a Barcellona

Logico allora per Seat guardare alla “sua” Barcellona, in Spagna, per promuovere il primo servizio di car sharing con auto al 100 % elettriche. In gamma cʼè la city car eMii, piccola e compatta ma con 4 utili posti a sedere, che in città si muove con facilità e assicura unʼautonomia di marcia di 160 chilometri a emissioni zero. Chi usa lʼauto in città sa benissimo che per fare 160 km serve una settimana di lavoro o quasi! La eMii in condivisione sarà a disposizione dei mille lavoratori degli stabilimenti Seat Metropolis Lab e Pier 01, nel conglomerato urbano della capitale catalana. Per i lavoratori è lʼoccasione giusta per dimenticarsi lʼauto privata, e i costi e tempi di parcheggio sprecati.