7 settembre 2018
Salone del Camper a Parma, la vacanza è fantasia
Un settore che cresce del 12% in Europa

Ci sono luoghi che solo il camper permette di scoprire angolo dopo angolo. Laddove non arrivano treni, né autobus e a piedi occorre sacrificio. Angoli che magari abbiamo scoperto proprio nelle vacanze appena trascorse, e da qui la voglia di tornarci il prima possibile per esplorarli. Forse è per questo che i grandi saloni dedicati ai camper si svolgono a settembre, prima quello di Dusseldorf, il più importante del settore, e subito dopo Parma. Qui ieri si è aperto il Salone del Camper 2018.

Dallʼ8 al 16 settembre, per due weekend interi racchiusi, le Fiere di Parma accolgono in 5 padiglioni lʼedizione 2018 della rassegna dedicata al turismo en-plein-air. Partner ovviamente lʼAPC, lʼassociazione che riunisce i produttori di camper e motorhome. Che spolvera risultati lusinghieri: nel primo semestre dellʼanno le vendite di camper sono cresciute del 12% in Europa. Per chi ama le vacanze in camper o per chi le ha sempre desiderate e non ha mai avuto lʼoccasione, ecco allora la possibilità di sbizzarrirsi tra le idee di 160 espositori. Ci sono tutti, marchi storici e classici di allestitori, ma anche piccole realtà aziendali con tante idee, perché il camper si presta allʼidea di turismo in libertà e quindi la fantasia si scatena.

Fiat passa da Dusseldorf a Parma con il Ducato sempre al centro delle sue strategie. Inevitabile, visto che è la base camper più venduta dʼEuropa da 10 anni di fila. Volkswagen migliora il Grand California su base Crafter 4x4, mentre Citroen presenta tre soluzioni originali puntando su sistemi di trazione anteriore ma ottimizzata per lʼuso in fuoristrada. Infine Mercedes esplora con i suoi Marco Polo, Sprinter e Hymer lʼinnovazione dellʼalimentazione a idrogeno e del camper tutto connesso in ambiente wi-fi (tecnologia Concept Home Connected).