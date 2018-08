22 agosto 2018 08:10 Grand California, la vacanza è all inclusive Nasce su base Crafter e ha la trazione integrale

Le occasioni non vanno sprecate. Volkswagen ha costruito un nuovo e modernissimo veicolo commerciale ‒ Crafter, dotato di trazione integrale 4Motion ‒ e non poteva lasciarsi sfuggire lʼoccasione per trasformarlo in una versione camper. Nasce così Grand California, un vero crac nel segmento dei camper di fascia media (fino a 6 metri).

Volkswagen Grand California va ad aggiungersi al normale e più piccolo California, ma in realtà è un veicolo completamente differente. Ha il modulo cucina con due fuochi e il lavello, il bagno di dimensioni accettabili (84 x 80 cm) e unʼampia area notte con divano letto e letto alto a mansarda per i bambini. Gli armadietti a bordo sono di colore bianco, una tinta che crea un’atmosfera luminosa e spaziosa, così come le finestre a compasso nel posteriore e sui lati e gli ampi lucernari sopra il letto matrimoniale e nella zona giorno. Tutte le finestre sono dotate di oscuranti con zanzariere avvolgibili. Spicca l’illuminazione esterna sopra la porta scorrevole, come anche la possibilità di regolare tramite Bluetooth gli altoparlanti nella zona giorno.

La dotazione di serie del Grand California comprende un collegamento nella zona posteriore per montare la doccia esterna (con temperatura dell’acqua regolabile), nonché il gradino elettrico che fuoriesce davanti alla porta scorrevole, per agevolare la salita e discesa dal camper. Quanto al bagno, ci sono wc, doccia, il lavandino pieghevole e mensole con supporti per i prodotti da bagno, un armadietto con porta carta igienica integrato e il portasciugamani, più un lucernario per la ventilazione. In bagno non ci sono interruttori per le luci, che si accendono in automatico tramite rilevatori di movimento.