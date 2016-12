Renault brinda al 2015 dei record

Esaltante. È questo in sintesi il giudizio sul 2015 del gruppo Renault in Italia. Con un balzo della quota mercato al 9% (due decimi in più del 2014), il gruppo transalpino fa registrare il miglior risultato da 30 anni a questa parte. E non solo, cʼè poi da registrare la Clio come auto straniera più venduta dʼItalia nel suo segmento, la leadership nel settore delle auto elettriche e la crescita costante del marchio Dacia, che oggi vale più del 4% del mercato privato italiano.