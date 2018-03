Range Rover SV Coupé, il Suv che emoziona

La carrozzeria a due porte distingue questo modello, prodotto in serie limitata, da ogni altra versione di Range Rover attuale. Ma in passato, a partire dal 1970 che è lʼanno di nascita del mitico fuoristrada inglese, le due porte facevano parte di una versione molto apprezzata di Range Rover. La serie speciale che adesso debutta in prima mondiale a Ginevra rappresenta quindi la citazione di una lunga storia. Range Rover SV Coupé Limited Edition sarà realizzato in 999 esemplari, ciascuno assemblato accuratamente a mano dalla Divisione Special Vehicle Operations Land Rover, nel Warwickshire in Inghilterra. Un Suv/coupé così esclusivo che si permette anche di affidarsi al cliente con un ampissimo ventaglio di personalizzazioni aggiuntive.