Renault Scenic, in prova col nuovo motore TCe

Tgcom24 ​è andata in Toscana a provare la nuova Scenic con questo motore di grandissima efficienza, che riduce sensibilmente i consumi e le emissioni di CO2. Una motorizzazione proposta sia col cambio manuale che con lʼautomatico a doppia frizione EDC e 7 rapporti , e qui viene fuori un modello che è davvero al top di categoria tra le “family car” di nuova concezione e fascia media. Proprio lʼitinerario misto scelto per farci provare lʼauto spiega le qualità dinamiche di questo motore, perché la sua coppia massima di 240 Nm è raggiunta già a 1.500 giri/minuto , un range così basso che solo i turbodiesel common rail di ultima generazione spuntavano. Significa una fluidità di marcia e una progressione costante senza “turbo lag” .

Risultati prestazionali che si devono a tante innovazioni adottate sul nuovo propulsore, come il “Bore Spray Coating”, uno speciale rivestimento dei cilindri che riduce gli attriti e migliora la conduttività termica. Finora la usava soltanto la sportiva Nissan GT-R, ma per prestazioni decisamente più alte. Inoltre l’iniezione diretta di benzina sfrutta una superiore pressione di 250 bar e la nuova camera di combustione è stata progettata per ottimizzare la miscela aria/carburante. Dallʼesperienza Daimler arriva la tecnologia “Dual Variable Timing Camshaft”, che gestisce le valvole di aspirazione e di scarico in funzione delle sollecitazioni del motore, così da ottenere più coppia ai bassi regimi e più coppia lineare agli alti regimi. La ripresa è quindi sempre pronta, a qualsiasi regime, per un maggior piacere di guida.