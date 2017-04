Opel Mokka X, il Suv tira fuori gli artigli

Lo chiamano fattore “X” e in casa Opel sta facendo proseliti. È il caso di Crossland , in arrivo a maggio, e di Mokka , il più piccolo dei Suv del brand, che si presenta rinnovato e con le stimmate di quella lettera X che sta per trazione integrale 4x4. O qualcosa del genere, perché in realtà la gamma dellʼUrban Suv Opel è perlopiù a trazione anteriore e quel “fattore X” si riduce soltanto a un fatto estetico. Con le 4 ruote motrici, però, Mokka X tira fuori gli artigli…

Considerando i tanti accessori Opel studiati apposta per trasportare sci e snowboard, bici e tavole da surf, Mokka X è proprio una bella auto che coniuga design, funzionalità e prestazioni più sportive. Su strada si apprezza subito la qualità dellʼESC di ultima generazione, che si accompagna ai sistemi per le partenze in salita e la marcia in discesa: Hill Start Assist e Descent Control Assist. Nel primo caso il freno a mano non serve più per partire o ripartire, nel secondo invece si preme un tasto e lʼauto scende da sola, frenata e alla giusta velocità. Il motore è “quasi” troppo per la tipologia di vettura: un 1.4 turbo benzina 140 CV che ci mette meno di 10 secondi per passare da 0 a 100. Ma è molto efficiente, fa parte di quella gamma Ecotec che riesce a ridurre i consumi medi di benzina fino ai 6,5 litri per 100 km. In gamma comunque ci sono versioni benzina, diesel e gpl meno esuberanti e, come detto, quasi tutte a due ruote motrici.