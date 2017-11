7 agosto 2017 08:00 Nissan Micra, caccia al cliente nuovo Design giovanile e tante personalizzazioni

Più che di salto generazione, possiamo parlare di vera e propria rivoluzione. Chi ricorda la prima Nissan Micra ‒ e lʼha guidata come il sottoscritto ‒ sa quanto cambiava il nostro modo di pensare una segmento B: era alta da terra, aveva sedute comode e soffici, sconosciute alle “piccoline” degli anni 80, ed era spaziosa.

In quattro generazioni di prodotto, Nissan ha poi sempre cercato di confermare quelle doti e quellʼoriginalità di design fatta di forme tonde e rassicuranti. Oggi invece la Micra è unʼaltra cosa e lʼabbiamo provata in città, a Roma. Ha linee aggressive, spigolose e non curvilinee, lʼassetto poi è basso e la seduta di guida anche. Un design che se da un lato esprime maggior dinamismo, dallʼaltro rende la vita difficile a chi ‒ ormai con un paio di decenni di esperienza di guida ‒ vuole entrare e uscire facilmente dallʼauto e considera il comfort al volante e la visibilità le prime doti di una compatta cittadina. E come se Nissan avesse operato una scelta strategica precisa: non voler coltivare il “vecchio” cliente delle prime Micra, ma nuovi clienti, magari giovani alla loro prima auto.

Un cambio di linea, tanto di stile quanto di mercato. A dimostrazione di ciò il fatto che il motore nuovo scelto da Nissan è il 1.0 benzina da 71 CV guidabile dai neopatentati. Il motore consuma poco, non è un fulmine di guerra, ma in gamma cʼè pure il turbo benzina da 90 CV e un classico 1.5 dCi di analoga potenza. Compatta 5 porte di quasi 4 metri, la nuova Nissan Micra si fa apprezzare in marcia per lʼottima insonorizzazione dell’abitacolo. Il parabrezza acustico e i vetri antirumore, ma anche il nuovo isolamento del cofano motore e le doppie guarnizioni delle portiere e del portellone, assicurano a chi è a bordo una buona silenziosità di marcia. Gli spazi interni non sono il massimo e chi siede dietro sta un poʼ stretto.