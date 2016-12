Le due anime di Mercedes GLE e GLE Coupé

Il modello dal look più classico ‒ Mercedes GLE ‒ è comodissimo, ha una posizione di guida meravigliosa e tanto spazio allʼinterno, ciò che stimola il viaggio sereno e rilassato. La stabilità è impeccabile, merito delle sospensioni pneumatiche Airmatic. Anche il motore 3.0 turbodiesel va benissimo: è scattante, pronto nelle reazioni anche nel susseguirsi dei tornanti e in salita, ed è piacevolmente silenzioso. Non solo, ma i 204 CV non pesano sui consumi. GLE Coupé ha un assetto di guida alto, perché lʼanima coupé è più un fatto di look che non di qualità dinamiche. Le fiancate sono slanciate e la parte superiore è allungata e piatta, per scendere poi verso la coda come un vero coupé. Ha un poʼ di pepe in più, perché il 3.0 della versione 350d sfodera in questo caso 258 CV. Tutte le versioni sono equipaggiate col cambio automatico a 9 rapporti.