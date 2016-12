La marcia in scioltezza della nuova Volvo V90

Attenzione però, il Pilot Assist di Volvo non è ancora il pilota automatico e intelligente che qualcuno potrebbe pensare, non sarebbe neanche possibile perché le leggi ancora non ammettono queste modalità di guida, ma è un sistema che implementa tutte le più evolute dotazioni di sicurezza oggi diffuse sul mercato. Chi guida resta saldamente al centro del controllo dellʼauto , anche se toglie le mani dal volante: può farlo per una manciata di secondi, perché il Pilot Assist rispetta i limiti di velocità, mantiene la distanza di sicurezza, la corretta linea di carreggiata, modificandola un poʼ se serve fino a 140 km/h e riconoscendo i segnali stradali . Dopo 15 secondi che si è staccato le mani dal volante, però, sul display del tachimetro appare evidente lʼavviso di “riprendere il controllo del volante”.

Sulle strade spesso trafficate come le fettucce veloci che abbiamo incontrato in Puglia, occorre dunque una certa prudenza: la tecnologia può indurre qualche distrazione se ci affidiamo troppo a essa, senza il dovuto discernimento. E se ciò non accade è per il piacere di guida di unʼammiraglia come questa, che dà la sensazione di marciare sopra una nuvola anche quando la velocità è sostenuta. Tra le altre dotazioni di sicurezza, citiamo il piantone dello sterzo collassabile e il pedale del freno che si sgancia in caso di collisione. Il comfort della nuova Volvo V90 è a dir poco eccezionale, i sedili hanno un design minimalista, sono poco invasivi in termini di ingombro, ma seduta e schienale sono straordinariamente comodi.