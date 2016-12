Peugeot 5008: spazio per tutti

- Arriva l’autunno ed è tempo di familiari, monovolume o SW o anche Suv. L’importante è che siano grandi e spaziose vetture, atte ad essere strapazzate dal clima ingeneroso e dai bimbi coi loro zainetti per la scuola e i borsoni per i corsi sportivi che riprendono., che si è ritagliata una fetta importante di mercato sul mercato italiano.

Al monovolume compatto francese Tgcom24 ha deciso di fare un “tagliando”, a 3 anni esatti dal debutto stradale. Peugeot non offre oggi promozioni sul modello, segno tangibile che funziona e non ha bisogno di essere spronato. E anche difficile trovarla sul mercato dell’usato: chi ce l’ha, se la tiene stretta e il perché è presto detto: Peugeot 5008 è una stradista come si deve, confortevole e sicura, facile da guidare a dispetto della mole (è lunga più di 4,5 metri), che si presta a infinite configurazioni e con dotazioni tecniche di prim’ordine. L’ultimo itinerario l’abbiamo svolto in Umbria, sulle strade dell’olio DOP che da Spello ci hanno portati a Trevi e Spoleto.

La prima cosa che si coglie del monovolume francese è l’assetto “normale” da berlina. Non molto alta, non bassa, perfetta per mantenere lo stesso feeling con la strada che si prova con la più tradizionale delle station wagon o, appunto, delle berline. Perfetta l’aerodinamica, il Cx di 0,29 è da record per la categoria. Le linee della 5008 sono pulite, alquanto compassate e concedono qualcosa sul piano emozionale soltanto per la cornice cromata che accompagna il secondo e il terzo finestrino posteriore verso la coda. Qui si alza un pochino e mette in mostra i gruppi ottici a forma di boomerang, ma il vero motivo d’attrazione è nell’opzionale soluzione che unisce parabrezza e tetto panoramico: chi la sceglie non se ne pentirà mai.

Che sia un’auto per famiglie è facile da comprendere. Oltre ad offrire sette posti a sedere (ma la terza fila con due sedili è un optional da 710 euro), Peugeot 5008 gratifica tutti i passeggeri: il guidatore beneficia della strumentazione orientata verso di lui e della visibilità ottima; chi sta accanto sta più che comodo e chi siede dietro ha posti molto ampi e confortevoli, con la ciliegina sulla torta del “Pack Video”, col doppio lettore DVD (uno dietro ogni poggiatesta anteriore) che farà felice qualsiasi bambino e teen-ager. Senza dimenticare il favoloso bagagliaio: con 5 persone a bordo offre 758 o 823 litri di capacità, secondo la corsa dei sedili posteriori, e supera poi i 2.500 litri abbattendo la seconda fila.

E non finisce qui. La 5008 ha tanti vani interni portaoggetti e scorrendo la lista degli accessori originali Peugeot si scopre un ventaglio enorme di soluzioni portabici, sia sfruttando le barre sul tetto che l’opzionale gancio rimorchio. A esaltare il comfort è anche la climatizzazione: ottima e automatica bizona fin dal secondo livello Active (sui 4 disponibili), merito degli aeratori posti anche sui montanti laterali, così da favorire il flusso verso i passeggeri posteriori. Quanto a sicurezza, l’MPV Peugeot dispone di ESP, controllo della trazione e contenuti premium come il “Distance Alert” che aiuta a rispettare le distanze di sicurezza, o la funzione “Snow Motion” per la marcia su neve e ghiaccio.

La gamma motori è piuttosto variegata. Si parte da economicissime versioni da 120 CV benzina e 112 CV diesel, ma la 5008 non si fa mancare un brillante turbo benzina da 156 CV (sviluppato insieme a BMW) e motori diesel da 150 e 163 CV. Quest’ultimo – 2.0 HDi FAP con cambio automatico – ha percorso la strada dell’olio umbra, dimostrando quanto sia fruibile e sempre pronto nella risposta nell’itinerario più misto che si possa immaginare. Merito una di una coppia massima di ben 340 Nm già dai 2.000 giri/minuto. Un modello da oltre 31 mila euro, ma la gamma della 5008 parte da 22.370 euro, da 23.970 euro la diesel.