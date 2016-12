Porsche Macan S, coerenza dinamica

08:30 - Chi sostiene che sportività faccia rima soltanto con velocità proprio non conosce il mondo delle corse agonistiche. Ci sono i rally, le gare di endurance, e un ventaglio infinito di competizioni che richiedono a un’auto sportiva tante doti. Lo sa bene Porsche, che col Cayenne ha avviato la produzione di auto sportive anche nel campo della trazione integrale. E col nuovissimo Macan, più piccolo e compatto del Cayenne, raddoppia la presenza nel segmento dei Suv. Tgcom24 ha provato questa settimana la versione Macan S.

E la prima impressione è di una dinamicità assoluta. Nonostante la stazza (ma attenzione, è più leggero del fratellone) e l’assetto non proprio da purista della strada, Macan S sviluppa performance degne di una 911, perché scompagina la media di categoria col suo motore biturbo benzina da 340 CV! Il plus è la trazione integrale – di serie su tutte le versioni – e il cambio a doppia frizione a 7 rapporti che assicura cambi di marcia rapidi e precisi. E dire che non è neanche la versione più potente del Suv, visto che in gamma c’è la Macan Turbo da 400 CV con le sofisticate sospensioni ad aria, un unicum nel segmento.

Ma torniamo alla Macan S. Il motore 6 cilindri 3.0 con doppio turbocompressore varia le fasi di aspirazione e scarico in funzione della richiesta di potenza del momento. Il risultato è un’accelerazione bruciante su asfalto lisci e puliti. La trazione 4x4 ripartisce la coppia motrice non solo tra i due assali ma anche tra le due ruote posteriori, e sul retrotreno opera anche un differenziale autobloccante a comando elettronico. Il massimo è il telaio personalizzabile in base a tre modalità di assetto - Comfort, Sport e Sport Plus - così da garantire la massima precisione e stabilità su strada e in fuoristrada, anche alle velocità elevate di cui Macan S è capace. E alla quale aggiunge i 25 gradi di angoli d’attacco che può superare. Basta premere il tasto “offroad” e l’assetto da terra si alza fino a 230 millimetri, ma la velocità non può superare gli 80 km/h.

Il design di Macan non fa torto a quello del fratello maggiore. Nel senso che Porsche ha dovuto affrontare tante critiche, all’epoca del lancio di Cayenne, sul perché di un Suv in gamma. Ora quella scelta di successo viene rafforzata con un design, certo più moderno, che cita in molti aspetti il fratellone: proporzioni dei due volumi, silhouette della fiancata, frontale con gli stilemi classici Porsche, mentre la coda coi fari a sviluppo orizzontale marcano la distinzione più evidente. Il cofano motore è ampio e basso, così da incidere sull’aerodinamica. Il portellone posteriore si apre elettricamente. All’interno Porsche Macan S si caratterizza per il volante sportivo multifunzione con paddle per il cambio. Audio di prima qualità, con la scelta tra impianti Burmester e Bose. Il prezzo della Porsche Macan S è di 60.985 euro.