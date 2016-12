Mercedes C220 BlueTec diesel

08:00 - La Classe C è l’auto best-seller in casa Mercedes. Per confermarla sempre tale, i modelli che di volta in volta si succedono devono essere sempre i migliori sulla piazza, i più evoluti e i più ambiti e anche i più intriganti dal punto di vista stilistico, cosa non scontata per una berlina classica. Ma la nuova serie colpisce in pieno il bersaglio: “è la migliore di sempre”, dicono in Mercedes-Benz; di sicuro è un’auto comodissima, tecnologica, scattante, e il viaggio è veramente di classe superiore.

Tgcom24 ha provato la versione C220 BlueTec diesel a Vicenza e per 200 km circa sulle strade trafficate e miste del circondario, ma per quest’auto è sembrata una passeggiata di 15 minuti. Perché la berlina tedesca mette subito a suo agio il guidatore e lo sostiene con i tanti contenuti comfort, come il grande schermo del navigatore, la disposizione dei comandi in plancia, il clima automatico bizona, i sofisticati sistemi di sicurezza come l’Intelligent Drive (che arriva addirittura dall’ammiraglia Classe S) e l’Attention Assist per monitorare il grado di stanchezza del guidatore, fino all’head- up display, un fantastico “proiettore” delle informazioni di guida più importanti sul parabrezza. Il segmento di appartenenza è il C, ma la categoria è senza ombra di dubbio superiore: la qualità si percepisce con nettezza e il suo prestigio inebria il guidatore.

La nuova Classe C prosegue la linea di ringiovanimento dello stile Mercedes. Non ha i tratti coupé della CLA, ma vi si avvicina molto. La silhouette è slanciata e la lunghezza cresce di buoni 10 cm e sfiora i 4,7 metri, il passo cresce di 8 cm e il volume del bagagliaio sale fino a 480 litri. Ha un’aerodinamica impeccabile, il Cx di 0,24 è da record nella categoria e la tre volumi tedesca è anche più leggera di 100 kg rispetto alla precedente Classe C. Anche più efficiente dunque, e performante. Mercedes ripete il vezzo di distinguere il frontale secondo gli allestimenti: il frontale con la stella centrale oppure, per la sola versione Exclusive, la mascherina con la stella Mercedes sul cofano motore. Di serie sono i fari con luci diurne a LED, le luci posteriori e di stop a LED.

Una caratteristica della nuova Mercedes Classe C è lo stile degli interni. Stile italiano, perché realizzati a Como in un Centro Design proprio della Casa di Stoccarda. Gli interni sono davvero bellissimi e perfetti, i sedili anteriori sono regolabili elettricamente in altezza e inclinazione, il volante multifunzione a tre razze è rivestito in pelle. Dotazione comfort anche l’apertura a distanza del bagagliaio. L’italianità continua con la Magnetto che produce i materiali compositi della carrozzeria e con Brembo che firma l’impianto frenante, con dischi pieni più leggeri del 15% rispetto ai precedenti. Altra nota di comfort il freno di stazionamento elettrico.

Il motore della nostra versione è il 4 cilindri 2.2 della versione C220 BlueTec, un silenzioso, ameno, parco turbodiesel a iniezione diretta, un Euro 6 da 170 CV che si muove felpato in qualsiasi situazione di marcia. E dire che abbiamo percorso tratti misti che richiedevano tanti strappi al nostro cambio, ma la berlina procede come su una nuvoletta. Pensare che, a richiesta, la nuova Classe C propone anche le sospensioni pneumatiche, significa immaginare il comfort a livelli spaziali. Il prodigio degli ingegneri Mercedes è di aver azzerato qualsiasi timore di “scodata” in curva, vista la trazione posteriore della Classe C. Ottimi i consumi medi: 4,2 litri di gasolio per 100 km, con emissioni di CO2 di poco superiori ai 100 g/km. Eppure stacca un 7 secondi e mezzo sullo 0-100 e raggiunge i 235 km/h di velocità. Fantastico il servosterzo, un nuovo sistema Direct Steer varia in base alla velocità. Mercedes C220 BlueTec costa a listino da 39.670 euro, per il cambio 7G-Tronic occorrono altri 2.500 euro.