BMW Serie 3 GT, sportiva affidabile

08:30 - Le lunghe fettucce della Puglia sono il terreno ideale per la BMW Serie 3 GT, la terza variante di carrozzeria della nuova Serie 3 e forse quella con maggior personalità rispetto alla classica berlina 4 porte e alla wagon Touring. Tgcom24 ha provato la versione diesel 320d da 184 CV, un motore due litri mansueto per le potenzialità BMW, ma collaudato, affidabile e molto silenzioso. La vera novità è in quella sigla GT, che sta per Gran Turismo, e questo connota sia il design che la vocazione della vettura.

Gran Turismo significa un’auto fatta per viaggiatori sportivi e il tetto a mo’ di coupé è il segno tangibile dell’identità stilistica della BMW Serie 3 GT, il cui grande portellone ad azionamento elettrico (apribile anche dall’interno) apre su un vano che accoglie bagagli di ogni sorta e ingombro, il volume è del 25% superiore a quello della Serie 3 Touring. Ma quel tetto serve anche a ottimizzare l’aerodinamica (Cx di 0,28) e non a caso la GT è un’auto di rara efficienza per la categoria, nonostante le dimensioni importanti e i 20 cm di maggior lunghezza rispetto alla Serie 3 berlina. Se si parla di aerodinamica non si può tacere degli Air Breather tra le ruote anteriori, forse l’innovazione più riuscita in casa BMW negli ultimi 12 mesi, ma il massimo è l’alettone posteriore che si apre in automatico quando si superano i 110 km/h di velocità.

Se la lunghezza cresce, cresce anche il passo e di ben 11 cm. La spaziosità degli interni è quindi sublime, non dissimile da quella offerta dalla Serie 5. Chi siede dietro ha comfort a gogò, può accavallare le gambe e leggere il giornale, quasi sdraiarsi regolando l’inclinazione dello schienale e così riposarsi. Le luci interne hanno il temporizzatore per spegnimento e accensione progressive e l’infotainment è BMW Professional con monitor a colori da 6,5 pollici. Più comodo che sportivo si rivela il posto guida, ma il volante in pelle è di serie.

Nella dotazione standard della Serie 3 GT c’è anche il controllo elettronico di stabilità DSC e il Dynamic Traction Control. Il cambio della nostra vettura è il classico 6 marce manuale, ma opzionale c’è l’automatico a 8 rapporti e volendo la 320d GT è anche disponibile con la trazione integrale xDrive (surplus di 2.600 euro). La gamma motori è molto ampia, per potenze che vanno da 143 a oltre 300 CV, la versione da noi provata 320d è biturbo con discreta potenza e un’ottima coppia di 380 Nm fin dai 1.750 giri. Il prezzo è di 41.200 euro.