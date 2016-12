Ford EcoSport, il Suv che pensa light

07:00 - Tgcom24 ha provato a Barcellona la Ford EcoSport 1.0 EcoBoost da 125 CV, un inedito Suv compatto già commercializzato in Brasile. Si tratta di una vera world car, costruita in India sulla piattaforma della Fiesta e della B-Max. Il motore di piccola cilindrata assicura due vantaggi: è brillante e sviluppa una notevole potenza ed è incredibilmente efficiente. Lungo 4 metri (4,23 con la ruota di scorta esterna), Ford EcoSport è proposto unicamente con la trazione anteriore, come del resto i tre quarti dei Suv di segmento B in Italia.

Su strada si comporta molto bene, non ha grande scatto ma in allungo dà il meglio di sé e si guida bene sia in città che nei percorsi più movimentati. Una soluzione che rappresenta un ottimo compromesso per rapporto qualità/prezzo, e che consuma 5,3 litri per 100 km nel ciclo misto. Compattezza e dimensioni lo rendono perfettamente metropolitano, maneggevole coi suoi 10,65 metri di diametro di sterzata. Merito anche del nuovo servosterzo elettrico Epas. Eppure Ford EcoSport non dimentica l’indole da Suv, e non solo per l’assetto alto (20 cm la luce da terra), ma perché è capace di guadare corsi d’acqua di 55 cm e attacca angoli di 22 gradi e supera dossi di 25 gradi!

Le barre cromate longitudinali sul tetto e i cerchi in lega da 16 pollici completano il look di questo light Suv, che ha anche i fendinebbia con luci diurne, i retrovisori elettrici riscaldabili in tinta con la carrozzeria e con indicatori di direzione integrati. Viste le dimensioni, quel che ci ha sorpreso di più è però l’abitabilità interna. Ford EcoSport è comodo in ogni posto, anche chi siede dietro, vanta lo spazio per testa e gambe da record su entrambe le file di sedili. Il bagagliaio di 375 litri è anch’esso al top di categoria e poi all’interno vi sono più di 20 vani portaoggetti, tra cui anche il cassetto refrigerato. Il posto guida sembra piuttosto ordinario, ma guidando si capisce come tutto sia funzionale e ben collocato: il volante (in pelle a richiesta) è regolabile in altezza e profondità, come anche il sedile guida.

L’accessorio di pregio è “SYNC”, il sistema multimediale Ford già noto sulla Fiesta, con la funzione AppLink che consente di controllare con la voce le app di smartphone e tablet collegati in auto. Per la sicurezza ci sono di serie 7 airbag, poi il controllo elettronico di stabilità, quello di trazione, l’assistente alla frenata d’emergenza. Tutto standard in un unico allestimento, lo stesso per ciascuna delle tre motorizzazioni a listino in Italia: il “nostro” 1.0 EcoBoost da 125 CV con cambio manuale, il 1.5 sempre benzina da 110 CV e il 1.5 TDCi a gasolio da 90 CV. I prezzi partono da 19.500 euro, la versione 1.0 EcoBoost da noi provata costa 20.250 euro, chiavi in mano.