Nuova Peugeot 508, lʼammiraglia del Leone cambia pelle

Il cambiamento non poteva che essere più radicale . Ma dʼaltronde Peugeot ci ha abituati al cambiamento delle regole, allʼinnovazione, e così per la sua nuova vettura di alta gamma ha svoltato su unʼidea diversa di carrozzeria. La nuova Peugeot 508 svelata allʼ 88° Salone di Ginevra non è più, infatti, una classica berlina 4 porte, ma una due volumi e mezzo dallo stile dinamico e con un grande portellone posteriore.

Non è solo allʼesterno che si esprime la rivoluzione di stile della Peugeot 508, perché gli interni sono letteralmente spettacolari. Le promesse dellʼi-Cockpit, il cruscotto digitale che gestisce tutte le funzioni della vettura, sono mantenute in pieno e confermano lʼammiraglia francese al vertice della categoria. Subito dopo il Salone di Ginevra la vettura approda sui mercati europei nella versione First Edition, che prevede inserti in legno e rivestimenti in pelle e Alcantara, un quadro strumenti digitale in posizione rialzata (head-up digital display) e il touch screen HD capacitivo da 10 pollici. Il motore della Peugeot 508 First Edition è il BlueHDi diesel 180 CV, abbinato al cambio automatico a 8 rapporti.