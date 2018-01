Sicurezza auto: lʼeCall diventa obbligatoria

Un aiuto importante per affrettare i soccorsi in caso di incidenti gravi. In pratica il dispositivo eCall fa partire immediatamente la chiamata dʼaiuto al 112 ‒ individuato come numero dʼemergenza europeo ‒ e grazie alla localizzazione satellitare i soccorritori individuano subito il luogo preciso dellʼincidente. Un aiuto concreto, che molti automobilisti già conoscono perché alcuni costruttori già propongono lʼeCall tra le funzioni dei loro pacchetti di navigazione. Lo propone persino sulle sue moto BMW, anche se per le due ruote lʼUnione Europea non ne ha ancora stabilito lʼobbligatorietà. Va da sé che il pulsante dellʼeCall può essere attivato anche manualmente da un passeggero a bordo, in caso di sinistro in cui non abbia perso conoscenza.