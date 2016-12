BMW sviluppa il sistema eCall per moto

Nel 2018 entrerà in vigore nellʼUnione Europea lʼobbligo del sistema di chiamata dʼemergenza automatica sulle auto di nuova produzione . I dispositivi eCall ‒ questo il loro nome ‒ permettono di far arrivare prima i soccorsi in caso di incidente o emergenza, salvando vite umane. Peccato che questʼobbligo non sia, per il momento, previsto per le motociclette, anche se qualcuno, vedi BMW Motorrad , sta da tempo lavorando su questi.

Il problema è di facile risoluzione: i sistemi eCall di chiamata dʼemergenza automatica (ma anche manuale, premendo un pulsante) servono tanto sulle automobili quanto sulle motociclette. E allora il gruppo bavarese sta mettendo a punto sulle sue moto, solitamente di grossa cilindrata e potenza, un dispositivo eCall per moto che metterà presto in commercio come accessorio. In questo video scopriamo come funziona. Tre i possibili scenari: nel primo scatta lʼinvio automatico della chiamata dʼemergenza in caso di grave caduta o incidente; nel secondo lʼinoltro automatico avviene anche in caso di una caduta o collisione lieve, ma in questo caso la chiamata viene inviata dopo 25 secondi, così che il pilota può annullare la stessa se ritiene che non ce ne sia bisogno. Il terzo scenario prevede lʼinvio manuale, premendo un pulsante posto sulla parte finale del manubrio destro, ed è pertanto possibile chiamare aiuto anche per conto di altri utenti della strada.